Presidenciais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vence as eleições à primeira volta com 59,4%, segundo uma sondagem da Aximage para a TSF/DN/JN, em que a socialista Ana Gomes surge na segunda posição.

O barómetro dá à ex-eurodeputada do PS 15,4% das intenções de voto, o mesmo o resultado do estudo de dezembro, e está 5,4 pontos percentuais à frente de André Ventura, candidato e deputado do Chega, de extrema-direita, que tem 9,7%, mais 1,7 pontos comparando com o mês anterior.

Relativamente ao estudo do mês anterior, o Presidente recandidato, com o apoio do PSD e CDS-PP, perdeu 1,7 pontos.