Actualidade

O Autódromo Internacional do Algarve vai acolher a abertura do Mundial de Resistência automóvel (WEC), em 04 de abril, depois de a prova prevista para Sebring (Estados Unidos) ter sido adiada, informaram hoje os promotores do campeonato.

"Devido à rápida evolução do novo coronavírus, bem como à mudança de diretivas de diferentes governos, que inclui restrições de viagens, o WEC não quer correr riscos desnecessários", lê-se no comunicado.

Esta decisão foi tomada em conjunto com a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e a IMSA, organizador das corridas de resistência nos EUA.