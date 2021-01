Covid-19

A Associação Académica de Coimbra (AAC) mostrou-se hoje preocupada com a indefinição das avaliações dos estudantes do ensino superior, após as medidas de suspensão da atividade letiva nas universidades.

"A Associação Académica de Coimbra, perante as recentes medidas de suspensão da atividade do Ensino Superior, vem demonstrar a sua preocupação com a atual indefinição avaliativa e consequente 'burnout' dos estudantes no 2.º semestre", afirmou a AAC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Na nota, a associação estudantil refere que compreende "a difícil tarefa de gerir a situação atual", mas apresenta algumas propostas para este momento.