Actualidade

Um navio-tanque sem carga, com 13 pessoas a bordo, ficou hoje à deriva junto ao porto de Aveiro e esteve na iminência de bater no molhe norte, disse à Agência Lusa o comandante do porto local.

Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Humberto Silva Rocha, disse que o navio "Amazonith", de bandeira de Chipre, ficou sem propulsão, devido a uma avaria nas máquinas, quando se encontrava muito próximo do porto.

O alerta para o incidente envolvendo o navio com 90 metros de comprimento, proveniente de Marrocos com destino ao porto de Aveiro, foi dado cerca das 07:45.