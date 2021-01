Presidenciais

O próximo domingo, dia de eleições presidenciais, vai ser marcado pela chuva e vento, mas com temperaturas amenas, com máximas a atingir os 16 graus Celsius, disse à agência Lusa a meteorologista Patrícia Marques.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para domingo estão previstos chuva e vento, mas menos do que o esperado para sábado.

"Esperamos chuva para os próximos dias. Amanhã [sábado] será a situação mais gravosa e depois no domingo teremos na mesma chuva e vento, mas menos intenso do que no dia de hoje e amanhã", disse.