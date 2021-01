Covid-19

O preço do petróleo Brent para entrega em março desceu hoje 2,3% no mercado de futuros de Londres, para 54,80 dólares, devido às preocupações sobre novas restrições para conter a pandemia impostas na China, de acordo com especialistas.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, foi negociado hoje no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres a 54,80 dólares por barril, contra 56,11 dólares no fecho de quinta-feira.

As restrições na China e as que existem em grande parte do mundo para conter a propagação da covid-19 continuam a pesar sobre a procura bruta nos últimos meses, referiram operadores citados pela Efe, acrescentando que "há receios de uma redução da procura por parte da China, uma vez que é o maior importador mundial de petróleo".