Presidenciais

O candidato presidencial Vitorino Silva condenou hoje a tentativa de agressão ao adversário André Ventura, na quinta-feira, contrapondo que as pedras que levou para o debate com o candidato apoiado pelo Chega "foram atiradas com amor".

"Não gosto daquelas pedras que atiraram ontem [na tarde de quinta-feira] e, desde já, mando um abraço ao André Ventura", disse o também dirigente do RIR (Reagir, Incluir e Reciclar), durante uma ação de campanha virtual.

O candidato popularmente conhecido como "Tino de Rans" respondia a um apoiante da sua candidatura, que considerou que foi o único que "conseguiu calar" André Ventura durante os debates entre todos os aspirantes a Belém.