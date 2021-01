Venezuela

A defesa do Alex Saab, considerado pelos Estados Unidos como um testa-de-ferro de Nicólas Maduro, queixou-se hoje de "mais um expediente" das autoridades cabo-verdianas, que se recusam a libertar o colombiano apesar da decisão do tribunal.

Em declarações à agência Lusa, o advogado José Pinto Monteiro, que lidera a defesa em Cabo Verde, explicou que o Tribunal da Relação do Barlavento ordenou a libertação de Alex Saab, detido desde junho, e a sua passagem ao regime de prisão domiciliária, enquanto aguarda o desfecho do processo de extradição pedido pelos Estados Unidos da América (EUA).

O advogado disse que o diretor da cadeia "confirmou que recebeu a notificação" da decisão do tribunal e a defesa disponibilizou-se a apresentar as três soluções de casas no Sal para a passagem à prisão domiciliária de Alex Saab.