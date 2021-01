Covid-19

A Câmara de Leiria anunciou hoje que garante refeições aos 1.474 alunos do pré-escolar e 1.º ciclo beneficiários da ação social escolar do concelho no período de pausa letiva determinada pelo Governo para conter a pandemia de covid-19.

"O Município de Leiria assegura as refeições escolares a todas as crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico, beneficiários da ação social escolar, no período de interrupção das atividades letivas", medida que entra hoje em vigor, informa a Câmara numa nota de imprensa.

Na mesma nota, a autarquia adianta que os pedidos "serão encaminhadas pelos estabelecimentos de ensino/agrupamentos de escolas que articularão com o município, tendo em vista a operacionalização da entrega". Os contactos são 244839640 ou educacao@cm-leiria.pt.