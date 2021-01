Covid-19

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai aumentar a capacidade de internamento para doentes com covid-19 no Hospital Sousa Martins por ter apenas uma cama disponível no Serviço de Medicina Intensiva, foi hoje anunciado.

Segundo fonte do Conselho de Administração da ULS da Guarda, presidido por João Barranca, no Hospital Sousa Martins estão internados 103 doentes nas três áreas Covid e 11 nos cuidados intensivos.

"No internamento Covid 1 temos 44 camas e estão todas ocupadas. No [internamento] Covid 2 estão 38 camas e encontram-se todas ocupadas. No [internamento] Covid 3, que abriu na quinta-feira, estão dez camas e todas também ocupadas. Por fim, no Serviço de Medicina Intensiva (SMI), das 12 camas, temos 11 ocupadas", descreveu a mesma fonte.