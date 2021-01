Covid-19

Um total de 32 utentes e 10 funcionárias do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel, no distrito de Beja, está infetado com o coronavírus SARS-CoV-2, devido a um surto na instituição, revelou hoje o provedor.

Em declarações à agência Lusa, o provedor da Misericórdia de Aljustrel, Manuel Frederico, indicou que o surto foi detetado após duas funcionárias terem tido resultado positivo nos testes regulares semanais à covid-19 feitos na instituição.

"No grupo que foi [testado] no dia 15 de janeiro, duas das funcionárias deram positivo. Por acaso, estão assintomáticas" e "não têm queixas", disse, referindo que, na sequência desses casos, foram testados "todos os idosos e funcionários", na quarta-feira.