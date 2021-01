Actualidade

O presidente da Federação Internacional do Motociclismo (FIM), o português Jorge Viegas, diz ter "esperança" de que possa haver público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP de 2021, hoje anunciado para o dia 18 de abril.

"Neste momento, ainda não sabemos se poderá haver público, mas a verdade é que tenho a esperança de que a situação no nosso país vá melhorar de tal forma que possamos dar essa alegria aos portugueses, de verem o Miguel Oliveira e todos os outros fantásticos pilotos ao vivo", assumiu Jorge Viegas à agência Lusa.

O dirigente máximo do motociclismo mundial já em dezembro tinha antevisto que "dificilmente" seria possível realizar as provas previstas no continente americano, pelo que Portugal estava na linha da frente para regressar ao campeonato, com o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, como circuito de reserva.