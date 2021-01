Covid-19

O Presidente são-tomense decretou, com início hoje, o estado de emergência na ilha do Príncipe por um período de 15 dias, "com fundamento na verificação de uma situação de calamidade em saúde publica", indicou um decreto.

De acordo com o documento, a declaração do estado de emergência "abrange o território da Região Autónoma do Príncipe", entre as 00:00 de 22 de janeiro e as 23:59 de 05 de fevereiro, "sem prejuízo de eventuais renovações quinzenais, até ao limite máximo de 90 dias".

Evaristo Carvalho decretou o estado de emergência nesta parcela do território com a necessidade de "reduzir o risco de contagio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia".