Covid-19

A Covilhã vai ter uma estrutura de retaguarda hospitalar, com cerca de 30 camas, que visa ajudar a aliviar a pressão no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) face à covid-19, anunciou hoje o presidente daquele município.

Vítor Pereira explicou que a estrutura ficará no Seminário do Verbo Divido, no Tortosendo, e que a instalação resulta de uma articulação entre a Câmara da Covilhã, o CHUCB e o Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira.

As instalações são cedidas gratuitamente pela Congregação do Verbo Divino.