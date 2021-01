UE/Presidência

A Comissão Europeia defendeu hoje que os Estados-membros devem investir em equipamentos e formação para mitigar "desigualdades entre crianças" que têm sido evidenciadas pelo recurso ao ensino à distância durante a pandemia de covid-19.

O ensino à distância que tem vindo a ser adotado pelas escolas como forma de responder às limitações impostas pela pandemia de covid-19 tem demonstrado que "as desigualdades entre crianças podem aumentar", afirmou Nicolas Schmit, comissário europeu do Emprego e Direitos Sociais, na conferência de imprensa que se realizou após o conselho informal dos ministros da Educação da União Europeia (UE).

"[No Pilar Social Europeu] há um princípio sobre oportunidades iguais e, por isso, é essencial investir muito em equipamento e investir também ao nível das capacidades digitais das crianças, através das escolas, de modo a permitir que todas as crianças tenham as conexões certas", defendeu o comissário, lembrando que "há muitas famílias pobres que não têm conexão à Internet".