Taça da Liga

O treinador Carlos Carvalhal disse hoje ter "respeito máximo" pelo Sporting, mas frisou que o Sporting de Braga quer muito levar a Taça da Liga de futebol para Braga em ano de centenário do clube.

O técnico desvalorizou o embate do Sporting de Braga com os 'leões' para o campeonato, que os minhotos perderam 2-0, tal como o tinha feito em relação à partida com o Benfica, que venceram por 3-2, no Estádio da Luz.

"A história e o passado não contam para nada, não têm nada a ver com este jogo. Há um foco muito grande das duas equipas, que vão querer ganhar, o Sporting é um adversário difícil, que joga bem, com um bom treinador, temos respeito máximo, mas queremos a taça para nós", disse na antevisão da partida, em Leiria.