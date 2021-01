Covid-19

A Juventude Social-Democrata defendeu hoje que a interrupção das atividades letivas, sem ensino à distância, revela "o falhanço na preparação" do ano letivo pelo Governo, exigindo condições para que os alunos possam aprender à distância.

Numa nota enviada à comunicação social, os membros da Comissão Política Nacional da JSD acusam o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, de "descalabro total na educação".

"Depois dos ziguezagues do primeiro-ministro em torno do fecho ou da abertura das escolas, sendo capaz de dizer tudo e o seu contrário no espaço de três dias, para a JSD, a decisão tomada ontem de suspensão das atividades letivas presenciais proibindo o ensino à distância revela o falhanço na preparação deste ano letivo por parte do Governo, causando um descalabro total na Educação", pode ler-se na nota.