O procurador-geral da República de Angola, Helder Pitta Grós, afirmou hoje que foram elaboradas cartas rogatórias para ouvir o filho do empresário Carlos São Vicente em Portugal, cuja tramitação está em curso.

Ivo São Vicente foi recentemente constituído arguido no mesmo processo do pai, preso em Angola, podendo ser ouvido em Portugal, onde se encontra atualmente, ao abrigo de mecanismos de cooperação judiciária entre ambos os países.

A possibilidade já tinha sido avançada à Lusa anteriormente, com Ivo São Vicente a mostrar-se disponível para ser ouvido no processo, o que lhe permitirá conhecer "de uma vez por todas os factos que alegadamente [lhe] são imputados e terão levado à decisão do congelamento das [suas] contas bancárias, pessoal e empresarial", há quatro meses.