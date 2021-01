Actualidade

O candidato presidencial da oposição no Uganda, Bobi Wine, acusou o Presidente de encenar um "golpe" para se manter no poder, depois das eleições de 14 de janeiro, apelando aos ugandeses para protestarem pacificamente.

"O Presidente cometeu um golpe contra a Constituição e contra o povo do Uganda", disse o popular cantor e opositor político do chefe de Estado, Yoweri Museveni, numa sessão online com os seus apoiantes feita em sua casa devido à prisão domiciliária a que está sujeito.

Para Bobi Wine, nome artístico de Robert Kyagulanyi, as eleições da semana passada, cujos resultados oficiais dão 58% do voto ao atual Presidente e 34% ao candidato opositor, foram uma forma de "brincar à democracia".