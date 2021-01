Actualidade

O número de famílias de Valença apoiadas pela Câmara local passou de cerca de 30, antes da pandemia de covid-19, para 200 que, atualmente, recebem bens alimentares todos os meses, um aumento de 700%s, foi hoje divulgado.

"De cerca de 30 famílias apoiadas, antes da pandemia, o número disparou para 200, a receberem, mensalmente, ajuda alimentar do município de Valença, que já investiu 10.600 euros para aquisição de géneros alimentares", destaca um comunicado da autarquia da segunda cidade do distrito de Viana do Castelo.

Na nota, o município presidido pelo social-democrata Manuel Lopes referiu que o aumento exponencial de apoio, nomeadamente no que se refere a géneros alimentares, "é resultado da atual crise pandémica, que colocou dezenas de famílias em dificuldade".