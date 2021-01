Covid-19

O presidente do Conselho Internacional dos Museus - Europa (ICOM, na sigla em inglês) defendeu hoje que os grandes museus europeus devem repensar o futuro face à atual crise "muito grave", e os Estados "não se devem demitir de os apoiar".

"Apesar dos números catastróficos que têm vindo a ser anunciados, como instituições não vão desaparecer. O maior problema são os grandes museus", disse Luís Raposo, contactado pela agência Lusa, após o ponto da situação apresentado hoje numa reunião internacional 'online'.

No encontro com os representantes do ICOM das outras regiões mundiais, para acompanhar o impacto da pandemia, o presidente do ICOM-Europa apresentou um balanço pesado: os museus europeus perderam entre 25% e 75% dos visitantes, e os últimos dados indicam perdas globais de receitas da ordem dos 70%, com 10% em situação de 'lay-off'.