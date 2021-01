Covid-19

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) anunciou hoje a disponibilização de mais 30 camas em enfermaria, para um total de 202, na sequência do novo crescimento de incidência e pressão existente no internamento de doentes com covid-19.

Numa nota de imprensa, o CHL anuncia que, "devido ao novo crescimento de incidência da covid-19 e à pressão existente no internamento covid-19", com elevado volume de doentes internados em camas de nível I, o conselho de administração determinou ativar o nível V do Plano de Resposta covid-19 - camas nível I.

As camas desta tipologia são as utilizadas nas enfermarias.