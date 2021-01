Actualidade

O Teatro Nacional de S. João, do Porto, e o D Maria II, em Lisboa, têm transmissões 'online' das peças que tinham em cartaz e que viram as sessões canceladas devido ao confinamento decretado no passado dia 14.

A peça "As três irmãs", de Anton Tchekhov, concebida e dirigida por Carlos Pimenta, e "Autópsia", a mais recente criação da coreógrafa Olga Roriz, são as propostas 'online' do teatro nacional do Porto, enquanto o D. Maria II inicia as transmissões no dia 29, com "Carta", a nova criação de Mónica Calle, que teve duas representações em antestreia antes de decretado o confinamento.

O Teatro S. Luiz e o Teatro do Bairro também divulgaram hoje as coordenadas de acesso aos seus espetáculos 'online', juntando-se a propostas já conhecidas de companhias como o Teatro da Garagem e o Teatro Aberto.