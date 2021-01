Covid-19

Paris, 22 jan 2021 (Lusa) - A França registou 23.292 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de casos para 3.011.257, desde o início da pandemia, segundo as autoridades francesas.

O número de novas hospitalizações no país devido ao vírus tem vindo a subir, com 1.857 admissões nas últimas 24 horas e 25.908 no total. Destas hospitalizações, 2.912 pacientes estão nos cuidados intensivos.

A Academia de Medicina francesa indicou hoje que as máscaras artesanais não têm eficácia comprovada, reforçando assim um apelo feito pelo ministro da Saúde, Olivier Véran, para se dar preferência às máscaras cirúrgicas.