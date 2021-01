Actualidade

O futebolista croata Filip Krovinovic vai representar o Nottingham Forest, da segunda divisão inglesa, até final da presente época, por empréstimo do Benfica, anunciaram hoje os dois clubes.

"O Nottingham Forest tem o prazer de anunciar o empréstimo de Filip Krovinovic junto do Benfica. O médio, de 25 anos, estava emprestado ao West Bromwich, da Premier League, mas, agora, junta-se à equipa de Chris Hughton até o final da temporada", pode ler-se na página oficial do 20.ºclassficado do Championship na Internet.

Para o técnico irlandês, o médio croata, que esta temporada perdeu espaço nos 'baggies', tendo realizado apenas 12 jogos, "é um jogador vem com um bom pedigree e que acompanha há algum tempo".