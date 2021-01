Presidenciais

Idosos de lares do Fundão não votaram antecipadamente nas eleições presidenciais, apesar a inscrição ter sido feita através de um "link" enviado pela Segurança Social, disse hoje à Lusa o responsável de uma das instituições.

Em declarações à agência Lusa, o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Fundão, Jorge Gaspar, frisou que a instituição se limitou a seguir as recomendações da respetiva tutela, tendo sido "surpreendida" pelo facto de os idosos terem ficado fora do voto antecipado.

"Seguimos as recomendações do email, que nos pedia a inscrição dos idosos - caso a caso e detalhadamente - através de um 'link'. Foi o que fizemos", disse.