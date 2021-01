Actualidade

A cidade da Beira acordou hoje com sinais de destruição em todas as ruas e vários bairros alagados, com os residentes a circularem com a água pela cintura nalguns pontos, testemunhou a Lusa, após a passagem do ciclone Eloise.

Aguarda-se por informação das autoridades sobre o levantamento em curso dos prejuízos causados, mas a tarefa enfrenta cortes de eletricidade e telecomunicações em vários locais.

Depois de ter sido atingida pelo ciclone Idai, em 2019 - um dos mais devastadores desde que há registo no hemisfério sul, provocando 603 mortos em Moçambique -, a cidade costeira da Beira, no centro do país, volta este ano a estar no caminho de intempéries.