Covid-19

Os empresários turísticos da região da Guarda esperam que o ano de 2021 traga normalidade ao setor que em 2020 sofreu as consequências da pandemia causada pela covid-19 e apenas registou um "pequeno fôlego" no período do verão.

Três empresários de turismo associado às Aldeias Históricas de Marialva (Mêda), Linhares da Beira (Celorico da Beira) e Sortelha (Sabugal) disseram à agência Lusa que 2020 foi "mau" para a atividade e que depositam em 2021, apesar de ter começado com um novo confinamento, a esperança de um regresso à normalidade.