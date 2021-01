Actualidade

As Aldeias Históricas de Portugal vão promover este ano mais uma edição do ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa", que incluirá eventos presenciais e transmitidos em 'live streaming', como aconteceu em 2020.

No ano passado, devido à pandemia causada pela covid-19, a organização promoveu eventos com a participação limitada de público e com transmissão 'online', que tiveram muita aceitação pela via digital, situação que irá manter-se na próxima edição.