Actualidade

O empresário Paulo Romão, proprietário do empreendimento turístico Casas do Côro, na Aldeia Histórica de Marialva, Mêda, vai recuperar antigas casas da desativada Linha Ferroviária do Douro, entre Pocinho e Barca d' Alva, para fins turísticos.

O projeto "marítimo-turístico" que Paulo Romão está a desenvolver junto do rio Douro, no antigo troço ferroviário entre Pocinho (Vila Nova de Foz Côa) e Barca d' Alva (Figueira de Castelo Rodrigo), na área do distrito da Guarda, inclui a recuperação das antigas casas de manutenção da linha férrea, após vencer o concurso de concessão lançado pela Infraestruturas de Portugal.