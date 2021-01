Covid-19

O dia começou cedo para Ana Paula Barbosa, que se prepara para mais um longo turno na linha da frente contra a covid-19 em Brasília, capital brasileira, mas, contrariamente aos meses anteriores, hoje trabalhará com esperança porque foi vacinada.

"Esperança" foi mesmo a palavra mais usada pelos utentes do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), unidade de referência no tratamento da Covid-19 em Brasília, que ao longo da manhã de hoje falaram com a agência Lusa, mostrando-se confiantes em relação ao fim da pandemia, agora que a vacinação começou no Brasil, um dos países mais afetados em todo o mundo.

Ana Paula Barbosa, de 49 anos, foi a primeira fisioterapeuta imunizada em Brasília e espera que a vacina chegue rapidamente a toda a população.