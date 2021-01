Actualidade

O sexteto Chão Maior cumpre a estreia discográfica no dia 29, com "Drawing Circles", um álbum de experimentações sobre melodias, tempo e artes visuais, como contou o trompetista português Yaw Tembe, à agência Lusa.

Chão Maior é o mais recente projeto de Yaw Tembe, congregando cinco outros músicos com quem ambicionava trabalhar há algum tempo de uma forma mais consistente e que, musicalmente, se atravessam no jazz e no rock: Norberto Lobo (guitarra), João Almeida (trompete), Yuri Antunes (trombone), Leonor Arnaut (voz) e Ricardo Martins (bateria).

"O projeto surge de algumas composições que eu tinha preparado, pensando num quarteto de sopros; composições essas que vieram de várias gravações que fiz com um gravador portátil, pequenas melodias que fui encontrando através do trompete", recordou.