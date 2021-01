Covid-19

As autoridades de saúde alemãs relataram 16.417 novas infeções e 879 mortes devido ao novo coronavírus nas últimas 24 horas no país, segundo dados atualizados hoje pelo Instituto Robert Koch (RKI).

O número de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro do ano passado, é de 2.122.679 e também já foram registados 51.521 óbitos.

O número máximo de infeções foi registado em 18 de dezembro, com 33.777 novos contágios, e o de óbitos, na quinta-feira da semana passada, com 1.244 em 24 horas.