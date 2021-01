Covid-19

O apresentador de televisão Larry King morreu hoje, aos 87 anos, num hospital em Los Angeles, na Califórnia, onde foi internado depois de ter sido infetado pelo novo coronavírus.

"É com profundo pesar que a Ora Media anuncia a morta do nosso co-fundador, apresentador e amigo Larry King, que morreu esta manhã aos 87 anos no hospital Cedars-Sinaim em Los Angeles", lê-se no comunicado partilhado nas redes sociais do comunicador.

Na nota, a empresa de produção audiovisual Ora Media sublinhou que "as centenas de entrevistas, os prémios e o reconhecimento mundial são testemunho do seu singular talento".