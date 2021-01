Presidenciais

Paris, 23 jan 2021 (Lusa) - A comunidade portuguesa em França queixa-se de falta de informação e desleixo das autoridades portuguesas face às eleições presidenciais num momento em que a rede associativa está parada há mais de 10 meses devido ao vírus.

"As pessoas continuam completamente perdidas, sem saber como votar e onde devem votar [...] Nós continuamos esquecidos e sentimos que o nosso país tem um certo desleixo para com os portugueses residentes no estrangeiro que é inaceitável", disse Rui Ribeiro Barata, conselheiro das Comunidades Portuguesas em Estrasburgo, em declarações à Agência Lusa.

Sem a possibilidade do voto por correspondência, as eleições presidenciais portuguesas decorrem em França não só em clima de pandemia, mas com menos informação do que é normal já que não houve campanha por parte dos candidatos e as associações onde normalmente se difundem os aspetos principais da eleição estão fechadas.