Presidenciais

São Paulo, 23 jan (2021) - Portugueses e luso-brasileiros que foram votar para escolher o próximo Presidente, no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, encontraram um clima tranquilo no primeiro dia da eleição presencial dos residentes no estrangeiro.

O Consulado disponibilizou álcool em gel para os votantes, todos as pessoas no local, que conta com três mesas de votação, usavam máscaras, não havia aglomerações e poucos eleitores aguardavam na fila para votar.

António Fernando Gonçalves de Lima, 66 anos, contou que viajou da cidade de Campinas, localizada a cerca de 100 quilómetros de São Paulo, especialmente para escolher o novo Presidente.