Actualidade

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia vão reunir na segunda-feira para "ponderar as medidas" para pressionar a Rússia a libertar o líder da oposição local, anunciou hoje o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

"Discutiremos os próximos passos com os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia na segunda-feira; a UE apela à libertação do senhor Navalny e esta reunião deve começar a ponderar as medidas a tomar para apoiar esta exigência", escreveu o Alto Representante para a Política Externa europeia numa mensagem no Twitter, na qual criticou as "detenções em massa" na Rússia.

A mensagem de Borrel surge depois de o número de detenções nas manifestações que defendem a libertação de Alexei Navalny ter subido para 2131, segundo o OVD-Info, um grupo que contabiliza as detenções por motivos políticos, citado pela agência de notícias AFP, cujos jornalistas estimaram em mais de 20 mil os manifestantes só nos protestos em Moscovo e São Petersburgo.