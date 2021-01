Covid-19

O Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, ultrapassou hoje os 200 doentes de covid-19, uma taxa de ocupação superior a 250% face à disponibilidade prevista no seu plano de contingência para responder à pandemia.

"O HGO permanece no nível III do seu plano de contingência, apresentando à data de hoje uma taxa de ocupação superior a 250% relativamente ao que previa o plano de contingência, nomeadamente de 66 camas em enfermaria e nove de cuidados intensivos", adiantou o hospital do distrito de Setúbal.

Em comunicado, o HGO avançou que tem hoje 201 doentes positivos de covid-19, dos quais 175 estão internados em enfermaria, 18 em unidade de cuidados intensivos e oito em unidade de hospitalização domiciliária.