Covid-19

As autoridades sanitárias cabo-verdianas diagnosticaram mais 33 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, e dois mortos, elevando para 13.414 os casos acumulados desde 19 de março, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.

Em comunicado, aquele ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 725 amostras desde sexta-feira, com o concelho da Praia, capital do país, a não confirmar nenhum caso - pela primeira vez em vários dias - entre as 155 amostras, mas contando com 205 casos ativos.

Contudo, na capital cabo-verdiana foi registado um morto, por complicações associadas à covid-19, nas últimas 24 horas, tal como em São Lourenço dos Órgãos, também na ilha de Santiago.