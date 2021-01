Covid-19

A operação de fiscalização destinada a controlar a circulação entre concelhos que juntou PSP e Polícia Municipal no Porto registou dois detidos e sete casos de incumprimento de confinamento obrigatório, contou a subcomissária da Divisão de Trânsito.

Durante esta tarde, todos os condutores que passaram na rotunda de Bonjoia, no sentido Arrábida/Freixo, por baixo da Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, foram obrigados a parar e a justificar a sua deslocação, situação que causou longa fila de trânsito e espera.

Contudo, houve um condutor que não acatou a ordem de paragem, investiu contra os polícias e fugiu, despistando-se de seguida na ponte do Freixo, onde acabou detido, juntamente com a pessoa que seguia com ele, disse a subcomissária da Divisão de Trânsito da PSP/Porto, Cátia Moura.