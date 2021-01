Covid-19

O coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, foi reportado pela primeira vez nos Açores no dia 15 de março de 2020, mas só passados 10 meses atingiu a ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago.

O único concelho da ilha do Corvo (com o mesmo nome), o mais pequeno e menos populoso do país, com cerca de 460 habitantes, registou hoje o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus.

Segundo o comunicado da Autoridade de Saúde Regional dos Açores trata-se de um residente na ilha, que foi testado no rastreio realizado ao sexto dia aos passageiros que chegam de fora do arquipélago ou da ilha de São Miguel, que está classificada como zona de "alto risco" de transmissão.