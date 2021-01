Covid-19

As autoridades de saúde francesas contabilizaram hoje 23.924 novos casos de coronavírus num dia, número que se mantém estável e elevado durante a última semana.

Nas últimas 24 horas morreram 230 pessoas devido à covid-19 em França, elevando a 72.877 o total de mortes desde o início da pandemia, em março de 2020.

Nos hospitais, 25.900 camas estão ocupadas por doentes com problemas derivados do vírus, com 1.169 novas admissões num dia.