Taça da Liga

O presidente do Sporting de Braga lamentou hoje uma decisão da equipa de arbitragem na final da Taça da Liga de futebol que, defendeu, influenciou a vitória (1-0) e a conquista do troféu pelo Sporting, em Leiria.

"Sabíamos que o jogo se iria decidir nos detalhes. Pena é que o jogo fosse decidido num detalhe, não pelos 11 jogadores que estiveram de cada lado, mas por uma decisão de uma outra equipa que estava em campo", disse António Salvador, referindo-se ao lance do golo do espanhol Pedro Porro, aos 41 minutos.

O líder dos bracarenses surgiu na sala de imprensa na vez do treinador Carlos Carvalhal, expulso durante o encontro [em simultâneo com Rúben Amorim, do Sporting], e considerou que a falta que permitiu o lance do golo de Pedro Porro "não existiu".