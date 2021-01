Venezuela

O chefe de Estado da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou no sábado que Juan Guaidó foi derrotado na sua tentativa de assumir a liderança do país, quando passam dois anos da autoproclamação do líder da oposição como presidente interino.

Guaidó "gostaria que apagassem a data de 23 de janeiro para apagar [...] a derrota que o povo lhe infligiu", afirmou Maduro perante centenas de apoiantes que se reuniram em frente do palácio presidencial, em Caracas.

O Presidente lembrou que no dia 23 de janeiro de 2019, quando Guaidó jurou assumir os poderes do executivo perante o que considerou usurpação da presidência, pediu calma, decisão que, disse, rendeu frutos a favor da chamada revolução bolivariana.