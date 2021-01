Actualidade

Um sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter atingiu no sábado a Antártida e as autoridades chilenas emitiram um alerta de emergência, pedindo às pessoas para abandonar zonas de praia.

A Oficina Nacional de Emergência, um órgão da alçada do Ministério da Administração Interna do Chile, explicou que o sismo se deu a 216 quilómetros a noroeste da base O´Higgins, a maior que o Chile tem no continente gelado.