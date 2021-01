Covid-19

A Procuradoria-Geral da República do Brasil pediu no sábado ao Supremo Tribunal de Justiça que abra um processo para investigar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por possível responsabilidade pelo colapso sanitário de Manaus devido à covid-19.

O pedido ao Supremo Tribunal Federal foi feito pelo procurador-geral, Augusto Aras, que considerou procedentes as denúncias apresentadas por diferentes partidos políticos contra Pazzuello, pela sua alegada omissão no combate ao coronavírus na maior cidade da Amazónia brasileira.

De acordo com as denúncias da oposição, o ministro teve conhecimento com vários dias de antecedência de que o sistema sanitário de Manaus entraria em total colapso por falta de camas e de oxigénio para atender os doentes com covid-19, e não adotou qualquer medida para evitar o agravamento da situação.