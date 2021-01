Covid-19

o início da vacinação contra a covid-19 no estado de São Paulo, um dos mais atingido pela doença no Brasil, provocou um misto de alívio e gratidão entre os profissionais da área da saúde que estão a ser imunizados.

No Hospital das Clínicas, um complexo hospitalar que tem mais de 20 mil funcionários e faz parte da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), médicos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde relataram alívio e gratidão após receberem a primeira dose da CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac, usado para iniciar imunizar os brasileiros.

Renan António Daniel, 26 anos, estudante de medicina que trabalha em radiologia, contou à Lusa a sensação de ser dos primeiros a tomar vacina: "Estamos vivendo dez, quase um ano de um período em que todo mundo fica trancado, fechado em casa e trabalhando aqui no HC [Hospital das Clínicas] a gente é exposto a risco, é um risco muito maior do [que] todas as outras pessoas. Ser um dos primeiros a tomar vacina para evitar que esta doença continuar se propagando e, trabalhar em segurança agora é uma sensação única".