Actualidade

Uma coletânea de ensaios de George Orwell, alguns inéditos em Portugal, editada este mês pela Almedina, pretende dar a conhecer as diferentes facetas ensaísticas do autor, não se esgotando na política, a mais conhecida e divulgada em publicações.

O Orwell ensaísta que o público português conhece é essencialmente o Orwell político, e os textos que têm sido privilegiados são os que refletem sobre as questões ideológicas e históricas da sua época - e que ajudaram a construir o cenário que serve de pano de fundo aos romances "Mil Novecentos e Oitenta e Quatro" e "A Quinta dos Animais" -, uma abordagem diferente da apresentada na coletânea "George Orwell - Ensaios", publicado pelas Edições 70, chancela da Almedina.

Este contexto é explicado no prefácio do livro, assinado por Jacinta Matos, biógrafa do escritor, que traduziu e organizou esta coletânea de 20 ensaios, por secções, cada uma delas com uma introdução, contextualizando a temática do grupo de textos aí reunidos.