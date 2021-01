Covid-19

Um surto de covid-19 foi detetado no Lar de Santo António, nos Campelos, em Torres Vedras, onde 40 pessoas estão infetadas, sendo este o sexto surto ativo em lares do concelho, informou o município.

O boletim epidemiológico deste concelho do distrito de Lisboa refere que surgiu um surto no Lar de Santo António, nos Campelos, com 40 infetados, dos quais 34 são utentes (dos 40 testados) e seis são funcionários (foram testados 36).

Ao todo, mais de três centenas e meia de infetados continuam ativos e 28 utentes morreram até agora desde que os surtos estão ativos.