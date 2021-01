Covid-19

As quatro escolas do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) regressaram ao ensino à distância para garantir a segurança de estudantes, professores, investigadores e funcionários em relação à covid-19, foi hoje anunciado.

A forma como as escolas do IPG irão funcionar nas próximas semanas foi definida na sexta-feira, pelo presidente da instituição, Joaquim Brigas, através do Regulamento de Medidas de Contenção e Minimização do Risco de Infeções pelo Vírus SARS-CoV-2.

Segundo o documento, "os órgãos e os serviços do IPG e as suas unidades orgânicas devem iniciar de imediato a adaptação das suas atividades letivas, não letivas e de investigação, incluindo as avaliações académicas de qualquer natureza e para todos os cursos (CTeSP, licenciaturas, mestrados e pós-graduações), à gravidade da situação pandémica atual", utilizando os métodos, ferramentas tecnológicas e procedimentos já conhecidos e testados anteriormente no ensino à distância.